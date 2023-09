Luciana Vendramini estava no Marrocos durante terremoto e se diz abalada

A atriz Luciana Vendramini disse que estava a passeio pelo Marrocos quando o país foi atingido na última sexta-feira (8) por um terremoto de magnitude 6,8, que deixou mais de 2.800 mortos e outros milhares de feridos.

Por meio dos stories de seu perfil no Instagram, Vendramini contou que estava na cidade de Errachidia no momento dos tremores de terra, distante de Marrakesh, cidade mais afetada pelo terremoto.

A artista disse estar "abalada e triste com a tragédia". "Demorou a chegar até nós a notícia, o sinal de internet perto do deserto do Saara oscila muito. Quando soubemos ficamos muito preocupadas e tristes com essa tragédia. Fiquei abalada com a noticia, por estar no mesmo país, mas graças a Deus não foi onde eu estava. Não consegui dividir aqui com vocês postagens sobre a viagem. Coração apertado por tantas pessoas que morreram nessa tragédia".