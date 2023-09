Lexa descobre doença autoimune e desabafa: 'Fiquei muito triste'

A doença afeta a velocidade do metabolismo, causando lentidão, cansaço, raciocínio devagar e dificuldade na perda de peso. "E aí as pessoas ficavam me criticando na internet: 'Ela fez harmonização facial'. Não, gente. Eu tenho uma doença autoimune e, por isso, altera".

Lexa decidiu se abrir sobre o assunto para alertar outras mulheres. "Às vezes eu estava em uma linha de raciocínio e eu esquecia, pedia para alguém me lembrar. Eu falei assim: 'agora preciso falar sobre isso pois muitas mulheres tem e não sabem. Às vezes estão em quadros depressivos".