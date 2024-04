Meirelles dirige Colin Farrell em 'Sugar': 'Troca mais rica que já tive'

Cenas de alguns dos clássicos do cinema noir e de tramas de detetive entram na narrativa de "Sugar" com a mesma naturalidade com que saem. São flashes que nos levam para outro tempo. Talvez o tempo da cabeça dele, do cinema ou de algo suspenso no espaço.

"Eu vi um monte de filme antigo, gostei de mergulhar e assistir a todos os filmes com Bogie (Humphrey Bogart), (Robert) Mitchum, (Dick) Powell, (William) Holden e toda a velha guarda. Não sei se era essencial ou necessário, mas foi divertido de fazer e foi divertido perceber que Sugar pode realmente ter se moldado se inspirando em alguns desses personagens. Meio que há algo aspiracional na forma como eles se movimentam pelo mundo", analisou Farrell.

Se Meirelles e Stutz acertaram ao trazer o cinema clássico noir a "Sugar", outro ponto interessante é trazer também a Los Angeles contemporânea a esta trama de detetive pós-moderna. Os homeless (sem-teto) da cidade, que passam de 70 mil, têm um papel simbólico já no segundo episódio, o lado B, não tão glamouroso ganha este destaque com o olhar particular do diretor brasileiro, que alugou um apartamento no centro da cidade, para ficar perto do estúdio de filmagem, e passou a observar esse cotidiano. "Era uma LA que as pessoas não conhecem, que não estava no roteiro. Esta talvez tenha sido a contribuição do brasileiro que enxerga isso."

Isso também tem tudo a ver com o olhar do próprio Sugar que, de certa forma, é um estrangeiro em Los Angeles. O olhar dele também é o de Meirelles. "O fato de eu ser brasileiro traz esta diferença. Se fosse um americano, não sei se teria ficado melhor ou pior, mas com certeza seria diferente", comenta o cineasta.

De fato. "Sugar" é diferente, estranha, tem, como o próprio diretor também observa, quebras de eixo, uma montagem que traz propositalmente estranhamentos para levar o estado mental e de espírito do detetive para a tela, a porosidade de incorporar a cidade em sua trama e, além de tudo, uma voz em off de Farrell que funciona ora como um diário íntimo ora como um convite ao diálogo com o espectador. Mais uma vez, a graça não é sobre o que, mas sobre como seu personagem, sua linguagem e sua trama se constroem.