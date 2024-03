Paredão quádruplo vai salvar Leidy de trauma de rejeição

Segundo Chico, o erro de Leidy foi "prometer demais", mas demorar para se mostrar no BBB. "Leidy foi a primeira participante a ser apresentada no BBB 24 e ganhou um popularidade muito imediata. As pessoas amaram o vídeo dela. E dentro do programa, ela não conseguiu se mostrar; demorou para descer para o 'game'", lembrou.

O comentarista ainda lamentou que a sister tenha trilhado essa narrativa no reality, pois é uma participante de características interessantes. "Leidy passou por baixo do radar o programa inteiro. É um feito histórico", disse. "Isso demonstra como ela foi habilidosa dentro do jogo, no sentido de passar fora dos embates no começo do programa. Mas isso também atrapalha: o BBB é um jogo de exposição. Leidy demorou para se expor e, quando se expos, se expos demais. Foi muito radical na sua resposta [?] ficou parecendo algo forçado, exagerado e injusto".

Lucas Pasin concordou dizendo que a sister "assustou" o público quando "apareceu" para o jogo. "Ela segurou quieta por muito tempo e o público não conseguiu acompanhar uma história linear. Ela era praticamente uma planta em vários momentos e explodiu. Assustou, e ela deu o azar de explodir com o Davi", disse.

Pasin avaliou a atitude da sister de jogar as roupas de Davi na piscina como um "ato de desespero" para aparecer no programa, após notar que o favoritismo do público estava definido. "Foi uma cartada final arriscadíssima, que deu errado. Na hora que ela viu tudo ganho, quis se arriscar mais ainda. Fez algo icônico [?] mas com a pessoa errada", disse.