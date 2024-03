Davi não tem adversário à altura no BBB 24

O primeiro lugar do BBB 24 (Globo) já está decidido, e é de Davi, acredita Chico Barney. No Central Splash de hoje (15), o comentarista disse que o baiano é o protagonista do reality em todas as semanas.

