Fernanda acha que BBB é concurso de quem é mais coitado

Segundo o comentarista, ao mesmo tempo que Fernanda e Pitel não "abaixam a cabeça" porque têm uma personalidade forte, ficam lembrando o tempo todo que são "injustiçadas".

"Qualquer olhada torta vai parecer o pior dos mundos", afirma. "E com a casa dividida, fica uma disputa pela prefeitura da 'coitadolândia'".

Para Bárbara Saryne, Fernanda usa uma "capa" para fingir que não tem a autoestima baixa. "No quarto, com a Pitel e em um ambiente seguro, ela se abre. Com o Bin Laden também, ela mostra que 'não tem mais chance' [no BBB]", afirma.

A comentarista disse que o público pede pela sister "fora do quarto" justamente porque, quando ela sai, se torna forte e enfrenta os rivais.

Ainda que fique "acamada" no Quarto Gnomo, Fernanda, segundo Chico Barney, é capaz de "salvar" momentos fracos do BBB, como a dinâmica do Invasor de ontem (13).

Nela, uma mala foi deixada na antiga cama de Yasmin, e Fernanda e Pitel acabaram encontrando o objeto, escondendo dos demais brothers.