Pode roubar muda de planta? Cuidado, esse hábito pode virar caso de polícia

Roubar mudas é um crime de menor potencial ofensivo Imagem: Getty Images

Propriedade privada

A lei vale mesmo para quando você pega uma mudinha em um jardim particular. Porém, se uma roseira, por exemplo, está tão grande que a planta sai pelo portão e invade uma parte da calçada, aquela parte não é mais propriedade privada do dono do quintal.

Em condomínios, a situação é semelhante: pegar a muda pode ser considerado furto Imagem: Getty Images/EyeEm

No caso de um condomínio, mesmo que a pessoa more no local, pegar uma planta pode ser considerado um furto. Porém, é de um menor potencial ofensivo tão mínimo que chega ao ponto de não ser punível.

Ainda assim, seria importante checar se há algo no código do condomínio que prevê uma multa ou outro tipo de ressarcimento caso um morador pegue uma planta que seja do canteiro.