De caveiras de animais ao acarajé: por dentro do maior mercado do Benin

Todos os dias, esses vendedores de várias partes da África Ocidental chegam logo cedo pela manhã, atracam seus barcos no lago Nocué e começam a dar vida ao mercado.

Táxi-barco levando passageiros ao Dantokpa; os homens são os maiores responsáveis pela parte do transporte no mercado Imagem: Getty Images

Os números do Dantokpa, ou só Tokpa, como os locais o apelidaram, só não são mais impressionantes do que os cheiros das comidas e a diversidade de produtos que são vendidos ali.

Esta "cidade dentro de uma cidade" é o ponto de partida do chef João Diamante na série de quatro episódios, "Origens - Um chef brasileiro no Benin", que estreou nesta terça (17) nos canais do UOL, e foi produzida por MOV.doc, selo de documentários do UOL, em parceria com ECOA, a plataforma por um mundo melhor do UOL, e o Núcleo de Diversidade do UOL.

João Diamante e a jornalista Glória Koessi. Imagem: Reprodução / Origens UOL

De caveiras de animais até o acarajé

"Nesse mercado, encontra-se de tudo. Seja roupa, alimento, produtos para o corpo...Você encontra absolutamente tudo", enfatiza Glória Koessi, jornalista, crítica culinária e a primeira pessoa a criar uma feira gastronômica no Benin.