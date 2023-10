Sai zica! 8 plantas pra ter em casa e atrair boas energias em dias difíceis

Quem está precisando de estratégias para dar uma aliviada no clima e também equilibrar as energias do lar pode apostar em diversas plantas como aliadas na missão de espantar as más vibrações do ambiente. Isso porque, cada planta tem seu próprio campo vibracional e trabalha, em geral, uma característica específica.

Mas quais são as melhores plantas para se ter em casa para ajudar a equilibrar essas energias?

Confira a seguir uma lista com 8 espécies versáteis para atrair boas vibrações para o lar.