Com técnicas de civilizações antigas, praia do Bonete vê sua pesca renascer

Viagens ao redor do mundo inspiram preparos de peixes

Todo esse trabalho tem dado origem a dezenas de itens gastronômicos que estão sendo desenvolvidos pelo A.MAR.

Com peixes e frutos do mar comprados de comunidades de pescadores do Bonete e de outras praias de Ilhabela, o projeto tem criado produtos valorizados no mercado da gastronomia, como bottarga, sardella, tonno sott'olio e diversos tipos de peixes defumados, além de condimentos e preparos complexos como o molho de peixe nam pla (muito consumido na Tailândia) e o katsuobushi (feito a partir da fermentação e defumação do peixe bonito e que, em lascas, é usado para agregar muito sabor a pratos da culinária japonesa).

Rodolfo Vilar foi ao Japão para aprender sobre a produção do katsuobushi Imagem: Divulgação/Projeto A.MAR

Rodolfo, por exemplo, passou 18 dias no Japão para aprender sobre o katsuobushi. Em território nipônico, ele trabalhou com verdadeiros mestres da técnica para poder desenvolvê-la no Brasil, dentro do Projeto A.MAR.

"O bonito, usado na produção do katsuobushi, é um peixe presente nas águas de Ilhabela. Mas costuma ser descartado depois de ser pego pelos pescadores da ilha, pois, tradicionalmente, não tem valor comercial", conta ele.