'Maior pitbull do mundo' tem sêmen que vale fortuna e problemas com a lei

Marlon Greenan, tutor do "maior pitbull do mundo", diz que filhos e netos de seu cachorro têm sido exportados ilegalmente para o Reino Unido, onde a raça é proibida desde 1991 com a Lei de Cães Perigosos. O detalhe é que o sêmen do gigante cão vale uma fortuna: R$ 315 mil.

Hulk, como se chama seu pitbull, pesa 80 quilos e mede 1,8 metro quando fica apenas sobre as patas traseiras. Ele é avaliado em 2 milhões de libras, algo em torno de R$ 12,6 milhões.

"Tenho uma grande base de fãs no Reino Unido e as pessoas me enviam mensagens dizendo que vimos tal e tal cachorro, então sei que os netos do Hulk estão no Reino Unido e talvez até um ou dois de seus filhos diretos", afirmou Greenan, em entrevista ao "The Sun". Ele tem 160 mil seguidores no Instagram e Hulk mais de 1 milhão.