Como é ter um gato que chega a custar R$ 100 mil? 'Já confundiram com onça'

Já os de gerações mais distantes, precisam de uma ração de alta qualidade, sem ser transgênica, e complementada com carne, em torno de 250 g ao dia. As carnes costumam ser frango, cortes magros de carne bovina (patinho, maminha, lagarto, filé mignon, coxão mole e coxão duro) e peixes sem espinhos.

F3 em diante é mais independente, não exige tanto espaço, não requer tanto tempo e atenção do tutor e a alimentação é mais simples, é bem mais parecido com um gato doméstico convencional, de raça ou não.

Os filhotes devem ser manuseados desde recém-nascidos e amamentados com mamadeira e leite destinado a gatos. "Isso é para garantir que sejam dóceis com os humanos. Se os deixarmos com a mãe, eles podem se tornar ariscos", ressalta a criadora.

Um gato Savannah F4 do gatil de Anna Imagem: Arquivo pessoal

Ela diz que como são animais curiosos, aventureiros e corajosos, ficam confortáveis em caixas de transporte ou mesmo sentados no banco de trás de automóveis, com o uso do peitoral e guia ou cinto de segurança pet.

Por que é um gato tão caro?

Savannah é uma raça de gatos considerada cara porque são difíceis de serem reproduzidos —têm uma ninhada por ano—, o que valoriza o preço dos filhotes.