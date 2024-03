Com efetividade no ataque, Ituano derrota Sodiê Mesquita na LBF

O Ituano conquistou mais uma vitória na Liga de Basquete Feminino (LBF). Com um bom rendimento no ataque, a equipe comandada por Antônio Carlos Barbosa derrotou o Sodiê Mesquita por 85 a 52. Com o resultado, o time de Itu está em terceiro lugar na classificação geral da temporada.

No primeiro tempo, o Sodiê Mesquita teve dificuldade para atacar contra a defesa em zona do Ituano, com o time da baixada fluminense tendo um rendimento menor no ataque, principalmente no primeiro quarto. Já o Ituano teve uma produtividade alta no ataque para abrir 20 pontos de vantagem no intervalo: 49 a 29.

No segundo tempo, o Ituano diminuiu um pouco a intensidade, mas sem perder a qualidade no ataque. Assim, as rubro-negras continuaram comandando o placar da partida, impulsionadas por Maria Paula e Gabriela Guimarães, assim como Brenda Bleidão que saiu do banco para ser um dos destaques do time no segundo tempo. Ao final, o Ituano garantiu a vitória por 33 pontos de diferença.