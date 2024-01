Marta recebe prêmio especial em cerimônia da FIFA

Nesta segunda-feira (15), a FIFA realizou mais uma edição do The Best, sua premiação anual para eleger os destaques do ano no futebol. Lionel Messi e Aitana Bonmatí foram escolhidos como os melhores jogadores da última temporada. Além disso, a FIFA também fez uma homenagem a Marta, maior artilheira de todos os tempos da Copa do Mundo que foi imortalizada pela federação internacional e dará nome ao prêmio de gol mais bonito do futebol feminino a partir do ano que vem.

Eleita seis vezes pela FIFA como a melhor jogadora do mundo, Marta Vieira da Silva é um nome histórico no futebol feminino brasileiro e mundial. Autora de 115 gols pela seleção brasileira, a alagoana foi vice-campeã mundial em 2007, dona de duas medalhas olímpicas (prata em 2004 e 2008) e é a maior artilheira de todos os tempos da Copa do Mundo entre homens e mulheres.

"Meu objetivo maior quando comecei a jogar era de chegar à seleção e me apresentar ao mundo. Eu jogo com amor e com coração. Mas chegar a ganhar consecutivamente vários prêmios de melhor do mundo não era algo que eu imaginava. Eu acho que tem algo a mais que é muito mais importante que os prêmios, que é a luta pela igualdade e pelo respeito. Quero que as pessoas lembrem de mim como uma atleta que lutou dentro e fora de campo. Tantas pessoas sofrem ao redor do mundo e o esporte pode ser uma ferramenta para levar uma mensagem de esperança", disse a atleta em um vídeo exibido durante a Cerimônia.