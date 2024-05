Dorival Junior diz que quer evitar pressão excessiva sobre Vini Jr. e Endrick

Dorival Júnior sabe que precisará da qualidade de seus atacantes se quiser sonhar com o título da Copa América. Sem Neymar, ainda se recuperando de lesão, o setor será formado por jogadores essencialmente jovens, casos de Endrick, Evanilson, Rodrygo e Vinícius Júnior. E, enquanto o atacante do Real Madrid é apontado como a grande liderança técnica do time, sobre o jogador do Palmeiras recai grande esperança.

Nesta sexta-feira, o treinador demonstrou preocupação em tirar o excesso de pressão sobre esses jogadores. "É muito importante que não joguemos uma responsabilidade excessiva. Deixemos as coisas acontecerem e todos participem, para que aí sim o Vinícius possa ajudar a ser tão decisivo quanto vem sendo no seu grupo", declarou Dorival, logo após anunciar a lista de convocados.

O técnico disse que já espera que Vini Jr seja muito visado pelos marcadores, mas considera que o jogador, apontado como um dos melhores do mundo, vai encarar isso de forma natural. "Ele tem capacidade suficiente para poder encontrar caminhos que outros encontram. Eu acho que é isso que tem feito a diferença nesses últimos anos e fazendo com que o futebol do Vinícius seja ainda mais vistoso e objetivo. Eu espero que ele continue rendendo aquilo que vem rendendo no seu curso", ponderou.

Sobre Endrick, o treinador disse que espera que ele "vá para os EUA focado no objetivo que temos". "O Endrick foi protagonista de uma grande conquista do clube há alguns meses, entrou bem nos amistosos e pode evoluir. Espero que aconteça aqui dentro e se sinta cada vez mais confortável", afirmou Dorival Júnior.