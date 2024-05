James Rodríguez é barrado de novo e São Paulo usa titulares diante do Cobresal na Libertadores

James Rodríguez terá de trabalhar mais no São Paulo se quiser ter chances com o técnico Luis Zubeldía. Nesta terça-feira, após atividades pela manhã no CT da Barra Funda, o elenco embarcou para o Chile, onde encara o Cobresal, pela Libertadores, nesta quarta, com todos os titulares relacionados e mais uma vez sem o meia colombiano.

O astro internacional já não havia sido relacionado para o embate com o Vitória, domingo, pelo Brasileirão, e na ocasião o treinador explicou que toma decisões "pelo que vê" nas atividades. E o empenho do colombiano não estaria agradando.

Desde sua chegada ao São Paulo que Zubeldía prega por esforço máximo nas atividades e nas partidas. James Rodríguez estava com problemas musculares e, à disposição nas duas últimas partidas, foi preterido em ambos.

Curiosamente, o jogador fez questão de postar um vídeo em seus Stories do Instagram na segunda-feira à noite com o físico em dia e fazendo exercícios. "Assim que eu gosto", legendou. Não convenceu o treinador, contudo. Mesmo sem Wellington Rato, Lucas Moura e Pablo Maia, desfalques no meio-campo, o colombiano não vem sendo utilizado.

Depois de ganhar o perdão do clube ao pedir para sair e não achar um novo clube, James Rodríguez deve deixar o São Paulo na janela do meio do ano. Muitos torcedores estão indignados com o pouco rendimento quando o meia atua e já cobram uma rescisão da diretoria.

Sem o reforço milionário, o São Paulo deve ter manter a escalação que fez 3 a 1 no Vitória, com Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Bobadilla, Rodrigo Nestor, Alisson e Michael Araújo; Luciano e Calleri. Com a necessidade do triunfo, há possibilidade de André silva entrar no lugar de um dos zagueiros.