Coritiba bate Operário-PR em casa e chega ao terceiro jogo seguido sem perder na Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Na noite desta segunda-feira, pela sétima rodada do torneio, o Coritiba venceu o Operário-PR, por 3 a 0, no Couto Pereira. Morelli e Matheus Frizzo (2x) balançaram as redes e garantiram os três pontos para o Coxa.

Com o resultado, o Coritiba chegou ao terceiro jogo consecutivo sem perder na Série B: são duas vitórias e um empate nas últimas três partidas. O Coxa pulou para a sexta posição e chegou aos 11 pontos. Já o Operário-PR vai ao quinto jogo sem triunfar na competição e caiu para a 11ª colocação, com nove pontos.

Agora, os dois times voltam a campo pela oitava rodada da Série B do Brasileirão. Já nesta sexta-feira, o Coritiba visita o Ceará. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.