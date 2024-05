Botafogo-SP lança novo segundo uniforme para a sequência da temporada; veja detalhes

"Ficamos muito felizes com o resultado do novo uniforme. O modelo resgata as cores tradicionais da camisa 2 do time, com o preto sendo predominante no acabamento. Esperamos que a torcida fique tão satisfeita quanto nós e que joguem junto conosco. Assim, passo a passo, vamos evoluir na temporada e buscar os nossos objetivos", ressaltou Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração do Botafogo-SP.

O novo segundo uniforme já está disponível para compra nas lojas físicas e no comércio virtual do Botafogo-SP. É possível adquirir a camisa pelo preço de R$ 259,99 através do site loja.botafogofutebolsa.com.br.