Vila Nova lança camisas 1 e 2 para a sequência da temporada 2024

O Vila Nova anunciou suas novas camisas 1 e 2 para o restante da temporada de 2024, os primeiros da parceria com a fornecedora de materiais esportivos Volt Sport. O uniforme principal, "Paixão", é majoritariamente vermelho, com alguns tons mais escuros nas mangas, bainha e gola, e o detalhe do cobre gola em branco. O modelo também possui outras peculiaridades como o abotoamento e o escudo do clube no centro de uma aplicação em formato de coração, simbolizando o nome do manto.

Já o segundo modelo, "Garra", tem o branco como cor principal, com o vermelho envolvido por recortes e cobrindo a camisa na gola, punhos, e bainha. O manto tem o mesmo detalhe do abotoamento da versão principal, e simboliza seu nome com uma aplicação de marcas de garra embaixo da aplicação "Volt".