David Luiz e Pulgar devem ser as novidades do Flamengo na busca da vitória 100 na Libertadores

Com a saída iminente de Fabrício Bruno para o West Ham, da Inglaterra, David Luiz deve voltar a ter uma sequência na equipe titular do Flamengo, ainda mais com a lesão na coxa de Léo Pereira. O ex-defensor da seleção brasileira e do Chelsea treinou entre os titulares, ao lado de Léo Ortiz, e deve ser confirmado para o duelo com o Millonarios-COL nesta terça-feira, às 21h, no Maracanã, pela sexta rodada.

Quem também deve aparecer entre os 11 é o volante Erick Pulgar, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo. No entanto, a tendência é que fique como opção no banco de reservas, já que não atua há aproximadamente um mês. Allan é o favorito para iniciar o duelo na posição.

Já o atacante Bruno Henrique, que vinha se recuperando de um problema no tornozelo, treinou normalmente e se colocou à disposição do técnico Tite, que apostará novamente na dupla de ataque formada por Éverton Cebolinha e Pedro.

O provável Flamengo contra o Millonarios tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Erick Pulgar), De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Éverton Cebolinha e Pedro.

Caso vença o Millonarios, o Flamengo alcançará a marca de 100 vitórias na história da Libertadores. Para garantir classificação às oitavas, precisará de uma vitória simples contra os colombianos. Para ficar em primeiro lugar do Grupo E, dependerá de uma derrota do Bolívar para o Palestino-CHI, na altitude de La Paz.

O Flamengo é o vice-líder do Grupo E, com sete pontos, contra dez do Bolívar. O Palestino tem sete. Já o Millonarios, que já está eliminado do torneio, soma apenas três, sem ainda ter vencido um jogo sequer.