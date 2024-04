Terzic vê Dortmund com condições de decidir Liga dos Campeões: 'Somos os mais famintos'

Rivais na fase de grupo, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain se reencontram nesta quarta-feira, pelas semifinais, e o técnico Edin Terzic esbanja confiança que os alemães podem fazer melhor após um empate e uma derrota e vê sua equipe com condições de surpreender e sair vencedora no duelo de 180 minutos.

"Temos que fazer todo o possível para vencer e acreditamos em nossas possibilidades. Podemos ser a equipe menos experiente, mas somos a equipe mais faminta", enfatizou Terzic, confiante que a equipe pode repetir a grande apresentação que garantiu a classificação em cima do Atlético de Madrid, com 4 a 2 no Signal Iduna Park.

"Temos que trabalhar duro todos os dias para chegar a Wembley", continuou, já sonhando com a final no lendário estádio inglês. Nada, porém, de menosprezar os franceses, a quem define como time de "qualidade extraordinária."

"Essa é a missão (ir à decisão). Sabemos que temos de jogar no mais alto nível durante pelo menos 180 minutos", prosseguiu o treinador. Terzic afirma que os duelos da fase de grupo serão esquecidos e a apresentação será mais vistosa.

"Não ficamos satisfeitos com o primeiro jogo (derrota por 2 a 0 no Parque dos Príncipes, em Paris). Tivemos apenas duas boas oportunidades para marcar, mas foram muito poucas. A segunda (1 a 1) foi uma história diferente. Estávamos perto de vencer. Sabemos que o PSG está em plena forma neste momento e que temos que melhorar o nosso desempenho na volta. Mas temos certeza de que podemos fazê-lo."

Sobre adotar marcação individual em Mbappé, Terzic vê uma estratégia suicida. "A principal pergunta que ouço é como posso parar Mbappé? Mas se você focar apenas em Mbappé, então Ousmane Dembele ou (Gonçalo) Ramos, ou Vitinha, ou Hakimi, ou Kolo Muani e todos os outros, aparecem", explicou. "Se temos de focar em algo é na bola. Se conseguirmos ficar com ela, será mais difícil para eles marcarem."