Nadal se despede nas oitavas em Madri e Alcaraz sofre contra promessa alemã; brasileiros caem

Os espanhóis queriam ver seus dois astros de gerações distintas nas quartas de final e lotaram a quadra principal do complexo de Madri para incentivar o veterano Rafael Nadal e o talentoso Carlos Alcaraz. O experiente jogador fechou o dia com derrota para Jiri Lehecka (7/5 e 6/4) e se despediu do torneio a nível Masters 1000, onde ergueu cinco títulos e brilhou na vitoriosa carreira, enquanto o prodígio somou triunfo sofrido contra a promessa alemã Jan-Lennard Struff com 6/3, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/4).

Em sua temporada de despedida, Nadal entrou em quadra ovacionado. Ainda no aquecimento, o apoio era gigante ao veterano tenista de Madri. Por outro lado, Lehecka sabia que teria de apostar no potente serviço. E o equilíbrio, com estratégias distintas, foi até o 5 a 5, quando o checo conseguiu a quebra e logo depois fechou por 7 a 5.

Empolgado, Lehecka iniciou o set seguinte aproveitando o break point e foi logo abrindo 2 a 0. Nadal sofria com as paralelas e o bom repertório do oponente. Foram longos 14 minutos para confirmar seu primeiro game, salvando três breaks.

Apesar da manutenção dos saques, o espanhol de 37 anos não conseguiu devolver a quebra e acabou eliminado com 6/4. Lehecka mostrou personalidade no serviço decisivo, quando o ponteiro marcou meia-noite na Espanha e todos se levantaram para um último empurrão em seu astro. No primeiro match point, garantiu a vitória com bola para fora. O rival será o russo Daniil Medvedev - fez 7/6 (7/3) e 6/4 sobre o Casaque Alexander Bublik.

"Gostaria de aproveitar a oportunidade de voltar a jogar aqui e agradecer esse lindo apoio da torcida. Bom jogar novamente partidas oficiais. Foi algo incrível e lembro quando era pequenino e vinha aqui. Madri foi onde somei as mais importantes vitórias de minha carreira", afirmou Nadal, ainda na quadra, agradecendo o apoio de todos e vendo bandeiras um com suas cinco conquistas no Masters 1000 - 2005, 2010, 2013, 2014 e 2017. Ainda assistiu momentos marcantes no telão, com mescla de sorriso e emoção.

"Uma história que ficará marcada para sempre. Tive a sorte de poder fazer meu trabalho nesta casa, onde me sinto um afortunado e não posso pedir nada mais. O corpo precisa disso (adeus). Espero que tenho sido um exemplo." Os organizadores o presentearam com um lindo troféu.

ALCARAZ PASSA NO APERTO

Carlos Alcaraz deu um enorme susto na torcida local na reta final da partida ao permitir incrível reação de Struff. Depois de fazer 6 a 3 no primeiro set, o astro espanhol viu o adversário empatar com 7/6 (7/5), levando a decisão para o terceiro set.

Na parcial decisiva, o número 3 do mundo abriu 4 a 1 e depois 5 a 2, encaminhando a vitória. Mas o alemão não desistiu de lutar, salvou quatro match points com 5 a 3 (Alcaraz abriu 40 a 0 no serviço) e ainda igualou o jogo em 5 a 5. Teve um break point para virar a parcial e não aproveitou. No tie-break, Nadal fez logo 3 a 0, novamente Struff mostrou forças para buscar o 4 a 4. Mas o tenista da casa emplacou três pontos seguidos e fechou em 7 a 4.

Nas quartas de final, o adversário será o russo Andrey Rublev, que passou sem esforços diante do holandês Tallon Griekspoor, com 6/2 e 6/4. Principal favorito em Madri, o italiano Jannik Sinner virou diante do russo Karen Khachanov, 5/7, 6/3 e 6/3, e desafia o canadense Félix Auger-Aliassime, algoz do norueguês Cásper Ruud em sets diretos: 6/4 e 7/5.

BRASILEIROS SE DESPEDEM NAS DUPLAS

Os dois tenistas do País que entraram em quadra nesta terça-feira acabaram eliminados. Marcelo Melo e o americano Reajeev Ram, cabeças de chave oito, fizeram um jogo equilibrado com o colombiano Gonzalo Escobar e o Casaque Aleksandr Nedovyesov, mas caíram no super tie-break. Depois de fazer 6/4 o primeiro set, a dupla do brasileiro acabou permitindo a virada, parciais de 6/3 e 10/8.

Já Thiago Monteiro também caiu após ótima campanha de simples. Em parceria com o italiano Flavio Cobolli, o brasileiro não teve chances, levando 6/2 e 6/3 dos franceses Sadio Doumbia e Fabien Roboul.