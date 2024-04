Bia Haddad admite frustração com derrota para Swiatek: 'Chateada e insatisfeita, pois hesitei'

Bia Haddad não escondeu sua frustração com a eliminação nas quartas de final do WTA 1000 de Madri, permitindo a virada para a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek. A brasileira fez 6 a 4 no primeiro set e depois "desapareceu" no jogo, levando fáceis 6/0 e 6/2.

Depois de sair em desvantagem de 1 a 4 no primeiro set, Bia Haddad emplacou cinco pontos para fechar a parcial e largar em vantagem na partida. Ao invés de aproveitar o bom momento, contudo, ela caiu bastante de rendimento, sobretudo com erros no saque. A polonesa cresceu e ganhou com merecimento.

"Eu consegui ter um bom retorno ali no primeiro set, não é fácil sair da condição que eu estava, 1/4 abaixo, e conseguir quebrar e ganhar esse set", frisou a brasileira. "Me coloquei numa posição muito boa no jogo, de poder ganhar, então confesso que estou chateada e insatisfeita porque senti que estava pronta, e aí hesitei", lamentou.

Seria a segunda vitória sobre a polonesa no circuito, o que deixaria o confronto empatado em 2 a 2. Bia Haddad mostrou descontentamento, mas valorizou a vencedora. "Não é à toa que a Iga é a número 1 do mundo. Quando você joga contra uma jogadora assim, experiente, que já passou por isso várias vezes e está em boa fase, o jogo vai acontecendo e aí sinto que me perdi um pouco nos pensamentos", justificou. "Faltou fazer melhor, ir lá e ganhar o jogo."

Sem tempo a perder, Bia Haddad espera levar os erros de lição para Roma, que começa no dia 6, e será mais um preparativo para Roland Garros, agendado para o fim de maio. Antes do Grand Slam, ainda haverá o Torneio de Estrasburgo, na França.

"Para todos os tenistas, toda semana é uma nova semana, independentemente do que aconteceu na semana anterior, sendo campeão ou perdendo na primeira rodada. O tênis nos ensina bastante", mostrou consciência a brasileira. "Nessa semana eu consegui ser um pouco mais paciente e competi muito bem, então levo essa boa sensação e esse espírito para a continuação da temporada."