Mirassol sofre, mas vence Ceará com gol de falta e desencanta na Série B

O Mirassol conquistou a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Ceará por 3 a 2, nesta segunda-feira, no encerramento da segunda rodada. O time paulista chegou a abrir 2 a 0 de vantagem após um grande primeiro tempo, levou o empate na etapa final, mas conquistou o triunfo com um belíssimo gol de falta de Danielzinho.

Com o resultado, o Mirassol ganhou oito posições e ficou em décimo, com três pontos. Já o Ceará continua sem vencer e aparece apenas na 13ª colocação, com um.

O jogo começou muito estudado por ambos os times. Coube ao Mirassol, com o apoio de sua torcida, tomar a iniciativa. Não demorou para envolver o Ceará, que fez um primeiro tempo ruim tecnicamente e viu o rival abrir o marcador aos 21 minutos. Fernandinho dominou dentro da área, pedalou e acertou um lindo chute rasteiro para fazer 1 a 0.

Fernandinho acabou fazendo as pazes com o gol. Ele não balançava as redes desde o 19 de maio de 2023, no triunfo sobre o Vitória por 2 a 0. Precisou sair atrás do placar para o Ceará criar a sua melhor oportunidade. Aos 27, Aylon carimbou a trave de Alex Muralha.

O domínio, no entanto, era do Mirassol, que ampliou aos 41. Após saída errada de bola do Ceará, Gabriel aproveitou a sobra e soltou o pé para estufar as redes. Com isso, o time paulista acabou levando uma boa vantagem para o intervalo.

O Mirassol esfriou o jogo no segundo tempo e demorou para o Ceará acordar e conseguir diminuir aos 21. Paulo Victor fez grande jogada e deu de bandeja para Janderson. O atacante pegou de primeira para superar o goleiro Alex Muralha e recolocar o time nordestino de volta ao embate.

O gol desestabilizou o Mirassol e deu um novo ímpeto ao Ceará, que não demorou para empatar. Aos 23, após cobrança de falta, David Ricardo disputou a bola e viu Lourenço pegar a bola e mandar no fundo das redes. Houve ainda um desvio antes da bola estudar as redes de Alex Muralha.

O Mirassol acordou e voltou ao ataque com Fernandinho, que exigiu grande defesa de Richard. O time paulista continuou pressionando e voltou à frente do placar, aos 37, em uma cobrança de falta perfeita de Danielzinho, no ângulo.

O Ceará demorou para se recuperar do baque do terceiro gol do Mirassol e foi pressionar apenas nos minutos finais, mas não conseguiu impedir a derrota.

O Ceará volta a campo na segunda-feira (dia 6), às 19h, para enfrentar o CRB, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Na terça-feira, às 21h, o Mirassol visita o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 2 CEARÁ

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura (Chico Kim), Gabriel e Danielzinho; Dellatorre (Quirino), Fernandinho (Artur) e Negueba (Diego Gonçalves). Técnico: Mozart.

CEARÁ - Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Paulo Victor (Ramon Menezes); Richardson, Lourenço (Guilherme Castilho), Lucas Mugni (Bruninho) e Recalde; Facundo Castro (Janderson) e Aylon (Barceló). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Fernandinho, aos 21, e Gabriel, aos 41 minutos do primeiro tempo. Janderson, aos 21, Lourenço, aos 23, e Danielzinho, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernandinho e Lucas Ramon (Mirassol); Paulo Victor e Recalde (Ceará)

CARTÃO VERMELHO - Matheus Felipe (Ceará)

ÁRBITRO - Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

RENDA - R$ 40.620,00

PÚBLICO - 2.172 pagantes

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).