Carlos Belmonte pede desculpas a Abel Ferreira antes de São Paulo x Palmeiras

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, esperou a chegada da delegação do Palmeiras ao MorumBis e se encontrou com o técnico Abel Ferreira publicamente pela primeira vez após o ocorrido no Choque-Rei pelo Campeonato Paulista. A dupla fez as pazes e o executivo pediu desculpas ao treinador por chamá-lo de "português de m...".

Na entrada da delegação palmeirense ao estádio, Belmonte e Abel se encontraram na zona mista do estádio, se abraçaram e conversaram brevemente antes do duelo desta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. "Pediu desculpas, desculpas aceitas. Isso é o mais importante. Qualquer instituição, Palmeiras ou São Paulo, é maior que qualquer personalidade", disse Abel Ferreira ao SporTV.

"O importante é que fica uma boa imagem para aquilo que deve ser o futebol. Nós não somos perfeitos, cometemos erros. Quando os cometemos, nada melhor do que reconhecê-los e seguir em frente. É uma bela atitude", afirmou o técnico palmeirense.

Belmonte e Abel estiveram no centro de uma das polêmicas do clássico entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista em março deste ano. A equipe tricolor ficou na bronca com a arbitragem e o executivo foi flagrado dizendo: "O Abel apitou para vocês, português de m...".

Na ocasião, o dirigente foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e se desculpou em gravação vazada na web, além de pagar multa de R$ 50 mil. Belmonte também não pôde ir em mais nenhum jogo são-paulino pelo torneio.