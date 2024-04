Zé Rafael não treina e Estevão analisa clássico: 'Todos jogos são importantes para o Palmeiras'

O Palmeiras realizou neste sábado o penúltimo treino visando o clássico com o São Paulo, marcado para esta segunda-feira, às 20h, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Zé Rafael treinou em separado do elenco e não deve ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira.

O volante fez uma movimentação à parte ao lado dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que também se recuperam de lesão. O trabalho foi completado por jogadores das categorias de base do clube.

Os demais atletas fizeram uma atividade de aprimoramento de saídas de bola, transições e marcações específicas. Na sequência, houve um trabalho técnico em dimensões reduzidas, com as presenças do zagueiro Murilo e do meia Raphael Veiga, que são dúvidas para o clássico.

Sem revelar qual atleta preservar na segunda, o técnico Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com: Weverton; Murilo (Marcos Rocha), Luan e Gómez; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López.

Quem está buscando uma vaga entre os titulares é o atacante Estevão, que acabara de completar 17 anos. Para o atacante, o clássico com o São Paulo tem a mesma importância de qualquer outra partida do Palmeiras na temporada.

"Para gente, todos os jogos são decisivos, independentemente da competição. Vamos entrar com foco e determinados a sair com a vitória e fazer um excelente jogo", afirmou Estevão, que comemorou sua evolução no Palmeiras.

"A sensação é incrível de saber que estou evoluindo cada vez mais nos treinos e nos jogos. Fico muito feliz com a ajuda dos auxiliares do Abel, do próprio Abel, dos jogadores e de todo mundo que trabalha aqui. Todos estão me ajudando a construir isso e espero fazer mais gols e continuar ajudando a equipe."

O Palmeiras soma quatro pontos no Brasileirão. O time venceu o Vitória na estreia por 1 a 0, perdeu para o Internacional pelo mesmo placar e ficou no 0 a 0 com o Flamengo na última rodada.