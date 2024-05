Palmeiras mostra repertório, massacra o Liverpool e encaminha vaga às oitavas da Libertadores

Raphael Veiga se recuperou da má fase e foi decisivo, nesta quinta-feira, para deixar o Palmeiras próximo do mata-mata na Copa Libertadores. Depois de partidas ruins e de ser preservado contra o Cuiabá, o meio-campista fez sua melhor apresentação na temporada. Saíram de seus pés os dois gols que abriram o caminho para o massacre por 5 a 0 do time paulista sobre o Liverpool, do Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Endrick, Rony e Gómez também foram às redes no fim da partida.

O canhoto Veiga fez algo incomum em sua carreira: foi às redes com o pé direito, a sexta vez que marca dessa maneira pelo time alviverde. E foi um belo e potente chute no final da primeira etapa, concluindo assistência de Marcos Rocha. O gol deu tranquilidade ao Palmeiras, que, naquela altura, era superior ao Liverpool, mas não a ponto de dominar o rival sem levar sustos.

O tricampeão continental teve mais volume de jogo, mais posse de bola e foi superior nas conclusões. Só que os uruguaios levaram perigo nos contra-ataques e o jogo não era fácil até Raphael Veiga, que já havia acertado uma pancada no travessão, resolvê-lo.

Na etapa final, demorou a acordar, mas, quando o fez, deslanchou e decidiu rapidamente a partida. Veiga fez o segundo, desta vez de canhota, após assistência de Endrick, que engatou arrancada brilhante antes de deixar o meio-campista na cara do gol.

O segundo gol, marcado aos 26 minutos, deixou os paulistas confortáveis na partida. Abel rodou o elenco e a equipe continuou superior, levando poucos sustos. Um deles foi um pênalti que o árbitro marcou após a bola bater no braço de Murilo dentro da área. O juiz colombiano Andrés Roja assinalou a penalidade, mas teve de voltar atrás assim que o VAR informou que havia impedimento na jogada.

Segundo melhor em campo, Endrick marcou o terceiro. O jovem fenômeno cria da base palmeirense foi às redes de cabeça e saiu para comemorar com tem feito, imitando o King Kong, em referência ao filme ‘Godzilla vs Kong: O Novo Império’, do qual disse ser muito fã.

A torcida e os atletas do Liverpool, talvez por não entender, não gostaram da celebração e foram cobrar o atacante, que ficou sem saber o motivo da indignação do rival. Ele levou amarelo e foi substituído, sob vaias.

Nos acréscimos, Rony, um dos que havia saído do banco de reservas, fez o quarto, em bonita conclusão rasteira, e Gómez, em cobrança de pênalti, selou o massacre no Uruguai.

O Palmeiras tem dez pontos e lidera o Grupo F com tranquilidade. São seis de vantagem para os outros três rivais - Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool. Basta um empate para o time de Abel Ferreira avançar ao mata-mata da competição. Os próximos compromissos são em casa, no Allianz Parque, contra Del Valle e San Lorenzo.

FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL-URU 0 X 5 PALMEIRAS

LIVERPOOL-URU - Lentinelly; Rosso, De los Santos e Martinez; Amaro (Franco Nicola); Lemos (Renzo Machado), Barrios, e Cayetano; Luciano Rodriguez, Ocampo (Agustín González) e Diego Garcia (Diego Rodríguez). Técnico: Emiliano Alfaro.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Mayke); Lázaro (Rony), Estêvão (Luís Guilherme) e Endrick (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Raphael Veiga, aos 44 do primeiro tempo. Raphael Veiga aos 26, Endrick, aos 37, Rony, aos 45, e Gómez, aos 50 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Menino, Endrick. Agustín González.

ÁRBITRO - Andrés Rojas (Colômbia).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai.