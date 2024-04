Série C tem vitórias de São Bernardo e Náutico e liderança do Athletic-MG

O São Bernardo conquistou a sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado, ao vencer por 4 a 2 o Tombense-MG, pela segunda rodada. Outro destaque foi o Náutico, que também venceu ao bater por 3 a 0 o ABC, em Natal (RN), resultado que derrubou o técnico Marcelo Cabo. O Athletic-MG lidera com seis pontos.

No estádio Primeiro de Maio, na região do ABC paulista, o São Bernardo levou um susto ao sofrer o primeiro gol logo aos dois minutos, com Igor Bahia. A reação só aconteceu no segundo tempo, com gols de Vitor Ricardo, João Diogo e Kayke, de pênalti. O time mineiro ainda diminuiu com Igor Bahia, mas, nos acréscimos, Kayke fechou o placar favorável aos paulistas.

O São Bernardo tinha empatado por 1 a 1 com o Náutico, em Recife, e por isso, soma quatro pontos. O Tombense segue com três. O Náutico foi até o estádio Frasqueirão e passou bem pelo ABC com gols de Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Thiago Lopes. Agora o time pernambucano tem quatro pontos, contra um do ABC. Após o jogo, a diretoria demitiu Marcelo Cabo.

Em Minas Gerais, o Athletic passou bem pelo Remo, por 3 a 1, chegando à sua segunda vitória. O Remo, com zero, está em 19º. Jonathas, David Braga e Robinho marcaram para os mineiros, enquanto Sillas descontou para os paraenses.

Em São Luís, Sampaio Corrêa e Figueirense empataram por 1 a 1, no primeiro ponto do time maranhense. O Figueirense comemorou o ponto conquistado fora de casa, porque agora já tem quatro. Esta segunda rodada vai ter quatro jogos no domingo e dois na segunda-feira.

Confira os jogos da 2ª rodada da Série C:

SÁBADO

Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 Figueirense-SC

ABC-RN 0 x 3 Náutico-PE

São Bernardo-SP 4 x 2 Tombense-MG

Athletic Club-MG 3 x 1 Remo-PA

DOMINGO

16h30

CSA-AL x Ferroviária-SP

Londrina-PR x Ypiranga-RS

19h

Botafogo-PB x Caxias-RS

19h30

Volta Redonda-RJ x Floresta-CE

SEGUNDA-FEIRA

20h

Ferroviário-CE x Aparecidense-GO

São José-RS x Confiança-SE