Luis Enrique elogia rápida adaptação de Beraldo, ex-São Paulo, no PSG

O bom rendimento no São Paulo e também no PSG deram ao defensor sua primeira chance na seleção brasileira neste ano, sob o comando do técnico Dorival Júnior, com quem ele trabalhou no time brasileiro.

Referência na defesa do PSG, Beraldo poderá faturar seu segundo título pelo clube no fim de semana. No sábado (27), o time parisiense receberá o Le Havre no Parque dos Príncipes. Se vencer diante de sua torcida, confirmará o título do Campeonato Francês.