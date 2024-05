Goleiro do Grêmio participa de resgate de vítimas no Rio Grande do Sul com jet ski

Além de Caíque, outros jogadores demonstraram apoio às vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul. O também gremista Diego Costa, por exemplo, se uniu a voluntários e forneceu recursos para resgatar cidadãos. Enquanto o goleiro do Internacional, Sergio Rochet, foi visto distribuindo alimentos aos desabrigados.

As enchentes no Rio Grande do Sul já deixaram mais de 80 mortos, segundo a Defesa Civil, e 100 pessoas estão desaparecidas, além de milhares de desabrigados. Por causa do desastre climático, jogos que envolvem equipes do estado foram adiados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela Conmebol.