Corinthians bate Botafogo e ganha a terceira seguida no Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, o Corinthians ganhou a terceira partida seguida no Brasileirão feminino ao bater o Botafogo por 2 a 0, fora de casa. Jheniffer e Fernanda marcaram os tentos do triunfo.

Com 25 pontos, as brabas estão na ponta do torneio. As cariocas, por sua vez, estão com sete, na 13ª colocação.

Agora, o Corinthians enfrenta o São Paulo às 12h (de Brasília) desse domingo, como mandante. Já o Botafogo duela frente ao Cruzeiro nesse sábado, às 21h, no Castor Cifuentes.