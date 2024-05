Fisioterapeuta Felipe Marques assume o departamento de saúde e performance do São Paulo

O São Paulo se gaba por sua forte estrutura na formação de talentos e também na preparação do time profissional. Mas passa por cobranças de conselheiros e torcedores pela demora em reabilitar jogadores machucados. Tentando resolver o problema, o clube anunciou nesta segunda-feira a promoção do fisioterapeuta Felipe Marques para a coordenação do núcleo de saúde e performance.

"O fisioterapeuta Felipe Marques é o novo coordenador de saúde e performance do São Paulo. O profissional assume uma nova função e será responsável por estabelecer novos protocolos e também pela interlocução entre os departamentos: área médica, preparação física, nutrição, fisioterapia e fisiologia", anunciou o clube.

O profissional começou a carreira no futebol no Grêmio, há 23 anos, onde atuou como fisioterapeuta por 16 anos. O bom trabalho realizado o levou à coordenadoria da área de saúde do Changchun Yatai, clube que disputa a primeira divisão da China. Em seis anos, entre 2016 e 2022, liderou o departamento médico do clube e foi o responsável pela criação de um dos maiores e mais bem estruturados centros de treinamento do futebol asiático.

Felipe Marques está no São Paulo desde 2022 e no ano passado foi um dos responsáveis pela recuperação do meia-atacante Galoppo, que passou por grave lesão no joelho. O então fisioterapeuta foi até a Argentina para auxiliar no processo do jogador.

Como coordenador de saúde e performance do clube, respondendo pelo departamento médico, Felipe Marques terá como primeira missão tentar ajudar a esvaziar o setor e dar opções para o técnico Luis Zubeldía escalar a equipe. Peças importantes estão machucadas no São Paulo, casos do meia-atacante Lucas Moura, do armador Wellington Rato, os laterais Rafinha e Welington, e o volante Pablo Maia.