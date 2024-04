Matías Rojas é liberado do Corinthians pela Fifa e será companheiro de Messi no Inter Miami

A briga financeira na Justiça entre Corinthians e o paraguaio Matías Rojas ainda não teve um parecer da Fifa. Mas a entidade aceitou o pedido do jogador de liberá-lo do vínculo com o clube brasileiro e o autorizou a acertar com nova equipe. Como "agente livre", o meia foi anunciado oficialmente nesta terça-feira como jogador do Inter Miami, no qual será companheiro de Messi e Suárez.

"O Inter Miami CF anuncia que contratou o meio-campista da seleção paraguaia Matías Rojas como agente livre para um contrato válido pela temporada 2024 da Major League Soccer (MLS), com opções de renovação para 2025 e 2026", anunciou os americanos. "Rojas, um meio-campista ofensivo que pode jogar centralmente ou pela lateral, reforça o time depois de jogar recentemente pelo Corinthians, time da Série A brasileira."

Rojas foi contratado pela ex-diretoria do Corinthians, que atrasou seus vencimentos e ele acabou entrando com uma ação na Justiça. Augusto Melo assumiu e fez novo acordo com o jogador. Mas novos problemas de pagamento o fizeram se despedir do Brasil e o clube ainda corre o risco de ter de pagar os R$ 5 milhões de direitos de imagem atrasados, além de outros R$ 40 milhões cobrados na Justiça pelo contrato.

O clube ainda briga para evitar desembolsar uma fortuna por um jogador que atuou somente 30 vezes com sua camisa, sem gols. Mas evitou se alongar sobre a briga nos tribunais. "A Fifa concedeu a liberação a Matías Rojas para exercer sua atividade profissional, garantindo apenas o direito ao trabalho. Em relação aos eventuais valores que possam ser devidos, o caso ainda depende de decisão arbitral da Fifa", limitou-se a dizer o Corinthians, em nota.

Enquanto o imbróglio se arrasta, os americanos celebram ter mais um reforço sul-americano. "Temos o prazer de trazer o meia-atacante Matías Rojas. É um jogador habilidoso e experiente, tanto a nível de clubes como de seleção, cuja versatilidade acreditamos que será muito importante para a equipe. Acreditamos que esta adição ajuda a fortalecer o nosso elenco, pois pretendemos competir por títulos após um forte início de temporada na MLS", disse o diretor de Futebol e Esportivo Chris Henderson.

O jogador também comemorou o acordo. "Estou feliz, ingressar em um clube espetacular como o Inter Miami é a realização de um sonho. Estou animado para competir e ajudar meus companheiros a alcançar os objetivos da equipe", disse o paraguaio.