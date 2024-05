Santos fecha parceria com aplicativo de entrega de bebidas

Entenda como funciona

Qualquer sócio do Santos ganhará 50% do valor da sua mensalidade de titular em cupons de R$ 10,00 para usar em compras mínimas de R$50,00 no Zé Delivery todo mês.

Cada cupom deverá ser utilizado individualmente em cada compra. Ou seja, se você paga, por exemplo, R$ 50,00 no seu plano, todo mês você ganha R$30,00, divididos em 3 cupons de R$10,00.

Depois de baixar o aplicativo do Zé Delivery, o sócio deverá fazer o cadastro com o mesmo e-mail que utiliza no programa Sócio Rei. Caso contrário, os cupons não serão liberados.

Se o sócio já tiver conta cadastrada no Zé Delivery com o mesmo e-mail Sócio Rei, os cupons só serão liberados após a ativação no app oficial do Santos. Se o cadastro no Zé Delivery for existente e com um e-mail diferente do e-mail que está cadastrado no Sócio Rei, o usuário deverá trocar o e-mail na conta do app do Zé Delivery.

A utilização dos cupons não é cumulativa e não é válida com outras promoções do Zé Delivery. Por exemplo: em cada compra acima de R$50, o sócio poderá utilizar apenas um cupom. Novos cupons são liberados todos os meses, independente ou não da utilização e não são cumulativos.