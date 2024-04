Julio Furch vira dúvida no Santos para 2º jogo da final do Paulistão

Carille evitou projetar o futuro setor ofensivo do Santos para o domingo, mas indicou que poderia mandar a campo uma equipe sem centroavante. Se o argentino não tiver condições de jogo na segunda partida da final, o treinador poderá colocar novamente Morelos em campo ou optar pelo jovem Bruno Marques.

Classificação e jogos Paulista

William Bigode, um dos reforços para esta temporada, sofreu lesão e não joga mais neste Campeonato Paulista. Seu retorno deve acontecer somente durante a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de abril.

No domingo (31), o treinador evitou atribuir a saída precoce de Julio Furch da partida à queda do Santos ao longo da etapa final. "A caída no segundo tempo não tem relação com Cazares e Morelos, poderíamos sair no tiro de meta curto, tentei passar a informação, mas não chegou por conta do barulho", afirmou.

Com o triunfo, o Santos pode se sagrar campeão mesmo em caso de empate no Allianz Parque. O time da Vila Belmiro não levanta o troféu do Paulistão desde 2016.

