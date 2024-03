Medina é eliminado em Bells Beach e critica juízes: 'Pior avaliação que já tinha na vida'

O brasileiro Gabriel Medina se despediu da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe, nesta sexta-feira. O tricampeão mundial, contudo, disparou contra os juízes que decretaram sua eliminação na terceira fase, nas ondas australianas, diante do jovem americano Cole Houshmand.

A disputa entre o experiente surfista e um dos novatos do circuito, fã confesso do próprio Medina, foi marcado pelo equilíbrio do começo ao fim. Houshmand venceu por 14,27 a 13,77, porém contou com a ajuda de uma avaliação polêmica em sua última onda, a menor da bateria segundo o brasileiro.

Apesar do baixo potencial da onda, em dia pouco emocionante em Bells Beach, o surfista dos Estados Unidos obteve a nota de 7,47 na reta final da disputa. Ao fim da disputa, Medina criticou a avaliação dos juízes ao conceder entrevista à própria organização do Circuito Mundial.

"Eu cometi um erro na prioridade... Mas isso é engraçado. Foi a pior avaliação (de nota) que já tive na minha vida. Isso é ruim para o esporte. Eu já passei por alguns problemas de notas antes. Mas acho que essa foi a pior de todas. Precisamos falar sobre isso, não podemos fingir que não aconteceu. Aconteceu e isso é ruim para o esporte. Só espero que (os juízes) possam melhorar. Espero que nos ouçam mais", afirmou.

Com semblante desanimado, o tricampeão mundial demonstrou insatisfação. "Vou tentar focar no meu surfe. Mas isso é triste. Nós viajamos tanto para competir, tão longe de casa... Treinamos tanto", disse o brasileiro, que vinha embalado no circuito. Ele foi campeão do ISA Games, competição que serve de qualificatório para a Olimpíada, e garantiu a vaga olímpica para Paris-2024.

Em Bells Beach, era cotado como favorito a chegar às finais. No entanto, teve sua trajetória encerrada de forma precoce. Somente Samuel Pupo está garantido nas oitavas de final até agora. Ele havia obtido a vaga antes da paralisação da etapa, há três dias, em razão das fracas ondas.

Miguel Pupo também foi eliminado na terceira fase nesta sexta, assim como Medina. O campeão olímpico e mundial Italo Ferreira, Yago Dora e Caio Ibelli ainda têm chances de avançar na etapa australiana.