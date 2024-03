Fausto e Coronado voltam aos treinos no Corinthians e Palacios trabalha uma parte com o grupo

Eliminado antes do mata-mata do Paulistão, o Corinthians trabalha forte de olho na estreia na Copa Sul-Americana, dia 2 de abril, em visita ao Racing, no Uruguai. E, nesta segunda-feira, o técnico António Oliveira "ganhou" três reforços. Fausto Vera e Igor Coronado treinaram normalmente após se recuperarem de lesão, e Diego Palacios fez parte dos trabalhos com os companheiros.

O volante argentino ficou um tempo fora por causa de dores na planta do pé e chegou a ser cogitado que buscava uma rescisão de contrato, assim como fez o meia Mathias Rojas, o que acabou desmentido pelo clube.

Apesar de figurar na reserva de Raniele e Maycon, Fausto tem a confiança de António Oliveira, que deve até observá-lo no amistoso de quarta-feira à noite, diante do Londrina, em Cascavel. Assim como Igor Coronado também deve participar em metade do amistoso.

O meia veio do Al-Ittihad, do futebol saudita, e deu boa impressão na partida diante do Santo André na penúltima rodada do Paulistão. Ocorre que acabou sentindo uma lesão muscular e ficou um tempo em tratamento. O técnico do Corinthians pretende ter uma opção para dividir a armação com Rodrigo Garro e Coronado é este nome. A primeira impressão de ambos juntos foi aprovada.

Já Diego Palacios se machucou antes mesmo da chegada de António Oliveira, que ainda não o comandou em campo. O colombiano é considerado um lateral de enorme potencial ofensivo e algo que o treinador não encontrou no elenco com Hugo e Caetano improvisado no setor.

António Oliveira também imagina o Corinthians com três zagueiros, por isso aprovou a contratação de Cacá. Mas gostaria de ter dois laterais ofensivos, e nesse esquema Palacios seria a peça ideal. Fagner e Matheus França já costumam avançar bastante pela direita.