Conmebol vai pagar R$ 1,13 bilhão em premiações nesta edição da Libertadores

Entretanto, a frase de Domínguez tem um duplo sentido que a torna equivocada. Isso porque a final envolve também a premiação do vice-campeão. Na Liga dos Campeões, por exemplo, quem fica em segundo lugar leva 15,5 milhões de euros (R$ 84,3 milhões), enquanto, na Libertadores, o valor é US$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões). Portanto, a final da competição europeia paga 35,5 milhões de euros (R$ 193,1 milhões) no total, contra US$ 30 milhões (R$ 150,7 milhões) da final sul-americana.

O campeão da América ainda pode ter um bônus de US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) caso conquiste o Mundial de Clubes, no final do ano. O último clube sul-americano a faturar o título foi o Corinthians, em 2012. Também tornaram-se mais comuns casos de que o vencedor da Libertadores sequer chegou à final, sendo derrotado na semi. Desde 2012, isso aconteceu com Atlético-MG, Atlético Nacional, River Plate, Palmeiras e Flamengo.

Veja a premiação Libertadores 2024: