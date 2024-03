Atacante ídolo da Lazio é agredido em frente à escola do filho de 4 anos

O capitão e atacante da Lazio, Ciro Immobile, foi agredido em frente à escola do filho nesta sexta-feira. Um grupo de torcedores do clube romano foi responsável pelo ataque ao jogador.

De acordo com os advogados do atleta, tanto Immobil, quanto a sua mulher Jessica e o filho Mattias, de quatro anos, foram agredidos de forma verbal e física por um grupo de pessoas em frente à escola. O jornal italiano, La Repubblica, também divulgou que o jogador havia sofrido agressão verbal na quarta-feira, enquanto estava no carro com o filho a caminho da escola. Outro veículo italiano, Corriere Roma, noticiou que a esposa de Immobile foi insultada nas ruas de Roma, na quinta-feira. A família também recebe muitos ataques nas redes sociais.

Segundo comunicado divulgado pela assessoria de Immobile, a agressão ocorreu devido a uma campanha de "instigação ao ódio praticada e apoiada por alguns veículos de imprensa". A assessoria acusa os veículos por difamações, uma delas em relação aos rumores de que o time da Lazio teria liderado um boicote ao treinador Maurizio Sarri, que se demitiu do cargo esta semana.