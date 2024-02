Verstappen diz que troca de equipe incomodará Hamilton em 2024

Verstappen, por várias vezes na temporada passada, afirmou que poderia largar a Fórmula 1 por não concordar com o calendário repleto de provas. Outro motivo para deixar a principal categoria do automobilismo mundial seria o interessa do piloto pelas competições de endurance.

A temporada 2024, com 24 provas no calendário oficial, começará em 29 de fevereiro, com os primeiros treinos livres do GP do Bahrein. A etapa de São Paulo, em Interlagos, acontece entre 1 e 3 de novembro.