Ponte Preta bate a Portuguesa no Canindé e comemora primeira vitória no Paulistão

A Ponte Preta, enfim, conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Jogando no Canindé, o time alvinegro bateu a Portuguesa por 2 a 0, em partida válida pela quarta rodada. Os gols da vitória foram marcados no mesmo minuto, um em cada tempo. Aos 44 do primeiro tempo, Jeh abriu o marcador e no segundo tempo, também aos 44, Dodô sacramentou a vitória.

Com a vitória, a Ponte Preta chegou aos cinco pontos no Grupo B. A Portuguesa colecionou sua terceira derrota seguida - antes tinha perdido para Red Bull Bragantino e São Paulo - e soma três pontos no Grupo A. O time, porém, pode perder posições até o final da rodada.A torcida protestou no final contra a campanha do time.

O primeiro tempo foi bastante truncado, com a Portuguesa com mais posse de bola e controlando mais o jogo. O time da casa optou pelos chutes de fora da área, já que encontrava dificuldade em passar pela marcação do visitante.

A Ponte apostou nos contra-ataques e, na sua segunda oportunidade, balançou a rede. Igor Inocêncio acionou o lateral-esquerdo Gabriel Risso, que cruzou na medida para Jeh subir atrás da marcação, livre, para marcar de cabeça.

No segundo tempo, a Portuguesa continuou encontrando dificuldade e passou a alçar bola na área. Mesmo desordenada, a Portuguesa quase empatou aos 37 minutos, quando Eduardo Diniz acertou o travessão.

Mas a Ponte Preta confirmou a vitória num contra-ataques, aos 44. Elvis lançou Igor Inocêncio na direita, após desvio a bola sobrou para Dodô finalizar e marcar: 2 a 0 e vitória definida.

A Portuguesa volta a jogar somente na próxima quarta-feira e enfrenta do São Bernardo, em São Bernardo do Campo. A partida diante do Palmeiras, que aconteceria no domingo, foi adiada para o dia 21, por conta da final da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo, que acontece no domingo, em Belo Horizonte (MG). A Ponte Preta entra em campo no domingo (4) justamente contra o São Bernardo, às 20h, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 2 PONTE PRETA

PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel (Rone), Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso (Eduardo Diniz); Zé Ricardo, Dudu Miraíma (Ricardinho) e Giovanni Augusto; Victor Andrade (Felipe Marques), Henrique Dourado e Chrigor (Paraízo). Técnico: Dado Cavalcanti.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio (Léo Naldi), Edson, Mateus Silva e Gabriel Risso; Emerson Santos (Castro), Luiz Felipe, Felipinho (Wesley Fraga) e Elvis (Ramon); Dodô e Jeh (Renato). Técnico: João Brigatti.

GOLS - Jeh, aos 44 minutos do primeiro tempo e Dodô, aos 44 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Henrique Dourado (Portuguesa); Felipinho e Jeh (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

RENDA - R$ 79.979,00.

PÚBLICO - 2.428 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).