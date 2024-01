Xavi ameaça deixar o Barcelona em junho e pede calma com Vitor Roque

A eliminação do Barcelona na Copa do Rei ao ser derrotado pelo Athletic Bilbao, por 4 a 2, nesta quarta-feira, incomodou o técnico e ídolo Xavi Hernández, que ameaçou deixar o clube ao final da temporada. O treinador tem lamentado a "falta de competitividade" nos últimos compromissos do time. Apesar da alfinetada, tratou de elogiar o desempenho da equipe durante a queda.

"O que eu disse é uma realidade e repito agora: se não estivermos no nível certo de competitividade no final da temporada, o normal é que eu tenha de sair. É o mesmo com todos os treinadores. Quando eu disse (que podia sair), vocês se assustaram, mas você está fazendo perguntas sobre se eu tenho que sair ou não. Estamos em um grande clube, é o Barça, eu sei onde estou e eles vão exigir que eu ganhe títulos ou pelo menos que possa competir por eles. Nós competimos. Estivemos perto, lutamos, trabalhamos, demos tudo de nós, mas contra uma equipe muito boa", afirmou em coletiva de imprensa.

O treinador foi bastante cobrado pela imprensa local por causa da não utilização do atacante Vitor Roque, ex-Athletico-PR, durante o duelo com o Athletic Bilbao. Xavi explicou que vem tentando blindar o brasileiro e que o atleta precisa de tempo para se ambientar.