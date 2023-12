Haaland, De Bruyne e Doku são cortados do Mundial de Clubes por lesão e City inscreve garotos

Erling Haaland, Kevin de Bruyne e Jérémy Doku foram cortados pelo Manchester City do Mundial de Clubes. Como não se recuperaram a tempo das lesões que tratam no momento, eles foram retirados da lista inscritos do torneio e substituídos pelo zagueiro Max Alleyne, de 18 anos, o meio-campista Micah Hamilton, de 20, e o volante Mahamadou Susoho, também de 18.

A informação só foi tornada pública pouco antes do início da partida desta terça-feira, contra o Urawa Red, do Japão, pela semifinal do Mundial. Caso o time inglês chegue à final para enfrentar o Fluminense na sexta-feira, portanto, não contará com o trio para brigar pelo título.

Dos três nomes, De Bruyne é o que tinha a ausência no torneio como mais provável, pois teve de passar por uma cirurgia devido à lesão muscular que sofreu na coxa direita, em agosto. A previsão inicial era de retorno em janeiro, mas criou-se expectativa que ele estaria disponível para o Mundial pois viajou para a Arábia Saudita, onde o torneio está sendo disputado, e até participou de atividades em campo.

Haaland, por sua vez, está sem jogar desde o dia 6 de dezembro, quando o City perdeu por 1 a 0 para o Aston Villa. Neste jogo, sofreu um estresse ósseo no pé, problema que já o vinha incomodando há algum tempo. Como não se trata de uma lesão grave, não estava descartada a possibilidade de que ele voltasse a tempo para a disputa do título de campeão do mundo de clubes. Até por isso, também viajou para a Arábia Saudita, assim como Doku, fora de combate desde o dia 3 de dezembro e ainda se recuperando de uma lesão muscular. O trio continuará com a delegação, mas sem poder ir a campo.