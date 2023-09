STJD bane um jogador e aumenta pena de Nino Paraíba por manipulação de apostas

Pedrinho, Sidcley e Jesus Trindade foram absolvidos, enquanto Thonny Anderson teve a multa de R$ 40 mil mantida - foi sugerida uma punição de 720 dias.

Dadá Belmonte, do América-MG, teve a pena de 720 dias reduzida para 600 em adaptação do Pleno do STJD, com multa mantida de R$ 70 mil. Já Vitor Mendes, do Atlético-MG, contou com punição aumentada. Os 430 dias iniciais se transformaram em 720 dias, com a manutenção da multa de R$ 70 mil. Sávio continua fora dos gramados por 360 dias e com obrigação de pagar R$ 30 mil.

Igor Cariús, do Sport, viu sua sentença ser reduzida após troca de voto de última hora do auditor Ivo Amaral. Então punido por 540 dias, que seria mantida, acabou penalizado em "somente" 360 dias. Terá de pagar, ainda, R$ 40 mil - antes seriam R$ 50 mil. Por fim, Bryan, ex-Athletico-PR, teve os 360 dias mantidos, mas não será multado mais em R$ 30 mil, e sim R$ 50 mil.

Mais detalhes

Nino Paraíba se tornou réu confesso por aceitar dinheiro em troca de levar cartão amarelo em três jogos do Paysandu ao ir na CPI do futebol. Apesar de "colocar a cara a bater para todo país", palavras do auditor Paulo Feuz, o relator da sessão extraordinária aumentou a pena em 240 dias pela "falta de ética no esporte."

"Apesar do auxílio e confissão, a atitude não condiz com a ética do esporte. Ele deve ser sancionado. Conheço os recursos, mas peço para punição de 720 dias e multa de R$ 100 mil reais. Apesar de louvável, a atenuante será desconsiderada, pois aceitou benefício por três vezes", anunciou Paulo Feuz.