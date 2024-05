Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira para a Copa América nesta sexta-feira

CONVOCAÇÃO! ???

O treinador da Seleção Brasileira Principal, Dorival Júnior, anuncia nesta sexta-feira (10), às 12h, a convocação da Amarelinha para os amistosos e disputa da @copaamerica_POR. ?

Antes da competição, o Brasil vai enfrentar México e Estados Unidos, nos dias 8 e... pic.twitter.com/VyevffrRPX

"Escolhemos Orlando para ser nossa base no período de treinamento por uma questão estratégica, que foi entendida e apoiada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Com essa base fixa, acreditamos que teremos as melhores condições de preparação", disse Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções masculinas.

Antes de iniciar a disputa da Copa América, o técnico Dorival Júnior poderá fazer ajustes na equipe em dois confrontos amistosos. O primeiro será no dia 8 de junho, contra o México, no Kyle Field. Já o segundo será contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium.