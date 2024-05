'Head' ou 'dead'? Ecclestone lamenta confusão com família de Senna; entenda

O ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, lamentou ter informado prematuramente a família de Ayrton Senna sobre a morte do lendário piloto brasileiro em um acidente ocorrido há exatos 30 anos, que causou "problemas desnecessários", disse ele em entrevista à AFP.

Ecclestone explicou à AFP o episódio ocorrido com a família do ídolo do automobilismo na data do trigésimo aniversário do acidente fatal de Senna no circuito de Ímola, na Itália, que chocou o mundo inteiro