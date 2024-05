Vettel pilotará última McLaren de Ayrton Senna em GP na Itália

Ayrton Senna não era apenas um piloto que eu valorizava muito por ser um dos melhores que o automobilismo já viu, mas também por ter sido um homem de grande compaixão. Já se passaram 30 anos desde seu acidente e eu gostaria de prestar uma homenagem a Ayrton. Sebastian Vettel

Vettel já pilotou o MP4/8 em julho do ano passado. Na ocasião, o alemão — que está fora da F1 desde o fim de 2022 — participou do Festival da Velocidade Goodwood, no Reino Unido.

O GP da Emilia-Romagna é o sétimo da temporada 2024 da Fórmula 1. Ele acontece entre os dias 17 e 19 de maio.