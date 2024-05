Projetista que deixa a Red Bull fez carro que Senna pilotava em acidente

A Red Bull anunciou nesta quarta-feira (1º) a saída de Adrian Newey, projetista renomado na Fórmula 1 e que trabalhava na Williams em 1994, ano da morte de Ayrton Senna.

O que aconteceu

Newey deixará a Red Bull após 19 temporadas. O projetista foi contratado em 2006, segundo ano da equipe austríaca na categoria. Ele contribuiu para sete títulos mundiais de pilotos (quatro com Sebastian Vettel e três com Max Verstappen) e seis conquistas no campeonato de construtores.

O projetista é cortejado pela Ferrari há anos, e já recebeu proposta da Aston Martin. Ainda não se sabe qual será o seu futuro. Na Red Bull, Newey se afastará das atividades relacionadas à F1, focando nas fases finais do desenvolvimento do primeiro hipercarro da Red Bull, o RB17.