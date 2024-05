F1: horário e onde assistir à sprint e ao treino que define grid em Miami

A Fórmula 1 recebe sua 6ª etapa da temporada 2024 com o GP de Miami, que começou na sexta (3) e termina com a corrida no domingo (5).

A corrida sprint e a sessão que define o grid da prova tradicional estão programados para a tarde do sábado: a primeira, às 13h, e a segunda, às 17h — ambos no horário de Brasília.

As etapas serão exibidas nas plataformas da Band: BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming), site da Band e o canal aberto da emissora.