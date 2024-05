Frases de Ayrton Senna: veja mensagens inspiradoras do ídolo brasileiro

Eu oro, eu rezo, sempre rezei, mesmo antes de eu me aproximar mais de Deus, eu sempre rezei. Toda vez que eu entrava num carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade. E a partir do momento que eu tinha a oportunidade de conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso através de Jesus e experimentar ele de uma forma mais viva, só melhorou. Só melhorou essa condição de força, de energia, de fé. E isso tem sido fundamental na minha vida, desde então.

Tenho (muitos inimigos). É uma consequência da competitividade, e de tão competitivo que eu sou, como personalidade. Mas esses inimigos estão concentrados ali na minha profissão, na competição, não fora.

No mundo da F1 você encontra adversários fora das pistas que às vezes são tão ou mais difíceis que os carros ou os outros pilotos.

Não existe mérito de uma pessoa na F1. Mérito existe de uma equipe. São os mecânicos, os projetistas, os patrocinadores, que financiam o equipamento. Os fornecedores de motores, de pneus, enfim, é um conjunto de pessoas.

Drogas nunca fizeram parte da minha vida. No que eu realmente faço parte (na F1) é da competição, no desejo de vitória, na preparação, nos treinos... Sempre foi muito trabalho, e é ali que eu me identifico mais. Toda a badalação não faz parte do meu estilo, da minha vida. Mesmo se você está numa profissão que requer muito empenho é inviável você ter altas badalações e, no dia seguinte, estar em forma para guiar um carro de corrida com eficiência.

(*) Com informações de Senna.com, programa Roda Viva (1986) e programa Sucesso (1994).